Fenerbahçe-Beşiktaş Sompo Japan: 93-76

Beşiktaş Sompo Japan, Fenerbahçe'ye mağlup oldu! Beşiktaş Sompo Japan, Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nin 29. haftasında Fenerbahçe'ye 93-76 yenildi.

Basketbol - 06 Mayıs 2017 20:41
Fenerbahçe-Beşiktaş Sompo Japan: 93-76
Spor Toto Basketbol Süper Ligi 28. hafta mücadelesinde Fenerbahçe, Beşiktaş Sompo Japan’ı Ülker Sports Arena’da konuk etti.

Her iki takım da mücadeleye pota altı etkinliğiyle başlarken Fenerbahçe Sloukas-Vesely ikilisiyle, Beşiktaş ise Vladimir Stimac’la sayılar buldu. İlk çeyrek Sarı Lacivertliler’in 25-21 üstünlüğüyle sonuçlanırken, Fenerbahçe 2. çeyrekte topladığı hücum ribaundlarıyla farkı daha da açtı.

Soyunma odasına 46-37 önde giden Fenerbahçe’de Ekpe Udoh 11 sayı 3 riaund 2 asistle ilk yarının en etkili ismiydi. Beşiktaş Sompo Japan cephesinde ise Vladimir Stimac ilk yarı itibariyle 11 sayı 3 ribaund 1 asist üretti.

Üçüncü çeyrekte farkı çift hanelere çıkartan Fenerbahçe, Beşiktaş Sompo Japan’ın alan savunmasındaki açıklarını attığı üçlüklerle cezalandırdı. Sloukas’ın takımının hücumlarını başarılı bir biçimde yönettiği bu çeyrekte Fenerbahçe son bölüme 70-58 önde girdi.

Son çeyrek oyun koş koş basketboluna dönerken, Fenerbahçe farkı daha da açtı ve karşılaşmadan 93-76 sonuçla galip ayrılmayı başardı ve bu sezon Spor Toto Basketbol Süper Ligi'ndeki 26. zaferini elde etti.

Fenerbahçe:25 Beşiktaş Sompo Japan:21 (Birinci Çeyrek Sonucu)
Fenerbahçe:46 Beşiktaş Sompo Japan:37 (İlk Yarı Sonucu)
Fenerbahçe:70 Beşiktaş Sompo Japan:58 (3. Çeyrek Sonucu)
Fenerbahçe:93 Beşiktaş Sompo Japan:76 (Maç Sonucu)
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