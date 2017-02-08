Fenerbahçe, Bursaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

(DHA) - SPOR Toto Süper Lig'in 20'nci haftasında, cumartesi günü Bursaspor ile deplasmanda karşılaşacak olan Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürdü.

Futbol - 08 Şubat 2017 14:55
Fenerbahçe, Bursaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
Sarı-lacivertliler, 1 günlük aranın ardından, bugün öğle saatlerinde Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla Bursaspor maçının hazırlıklarına devam etti. UEFA Avrupa Ligi son 32 Turu'nda karşılaşacakları Rus takımı FC Krasnodar'ın hazırlık maçlarını takip etmek için İspanya'da bulunan ve bugün akşam saatlerinde Türkiye'ye dönecek olan teknik direktör Dirk Advocaat'ın yokluğunda, yardımcı antrenör Cor Pot yönetimindeki antrenman saat 12.00'de başladı ve 1 saat 15 dakika sürdü. Isınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan çalışma, dar alanda yapılan çift kale maçlarla noktalandı.


Fenerbahçe hazırlıklarına, yarın yapacağı çalışmalarla devam edecek.
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Bağlantılar: Fenerbahçe, Bursaspor

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