Fenerbahçe Doğuş'un yeni transferi Marko Guduric İstanbul'da

Basketbol - 18 Temmuz 2017 16:52

Takımdan ayrılan yıldız isimlerin yerlerini doldurmaya çalışan Fenerbahçe Doğuş bu kapsamda Sırbistan'ın Kızıl Yıldız ekibinden Marko Guduric'i kadrosuna katmıştı. Sırp oyuncu bugün yeni takımına katılmak için İstanbul'a geldi.Sarı-lacivertlilerin internet sitesine açıklamalarda bulunan Guduric, "Burada olduğum için çok mutluyum. Fenerbahçe'nin ne anlama geldiğini biliyorum, Türkiye'nin en büyük kulübü. Çok çalışmaya, takımla tanışmaya ve koçla birlikte olmaya hazırım" dedi.Kaynak: DHA