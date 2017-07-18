Fenerbahçe Doğuş'un yeni transferi Marko Guduric İstanbul'da
Geçtiğimiz sezonu çifte kupayla bitiren Fenerbahçe Doğuş'ta transferler devam ediyor.
Basketbol - 18 Temmuz 2017 16:52
Takımdan ayrılan yıldız isimlerin yerlerini doldurmaya çalışan Fenerbahçe Doğuş bu kapsamda Sırbistan'ın Kızıl Yıldız ekibinden Marko Guduric'i kadrosuna katmıştı. Sırp oyuncu bugün yeni takımına katılmak için İstanbul'a geldi.
Sarı-lacivertlilerin internet sitesine açıklamalarda bulunan Guduric, "Burada olduğum için çok mutluyum. Fenerbahçe'nin ne anlama geldiğini biliyorum, Türkiye'nin en büyük kulübü. Çok çalışmaya, takımla tanışmaya ve koçla birlikte olmaya hazırım" dedi.
Kaynak: DHA
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