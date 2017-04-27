Fenerbahçe, Vestel Venüs Sultanlar Ligi 2016-2017 Sezonu Play-Off Final serisi ilk maçında konuk ettiği Galatasaray'ı 3-0 mağlup ederek, seride 1 - 0 öne geçti.
Burhan Felek Spor Salonu'nda oynanan maçların setleri 27-25, 25-19 ve 25-18 sonuçlandı. Bu sonuçla final serisinde 1-0 öne geçen Sarı Melekler, 5 maç üzerinden oynanacak serinin ikinci maçında, 29 Nisan Cumartesi günü Burhan Felek Spor Salonu'nda rakibini ikinci kez konuk edecek.
(DHA)
Fenerbahçe - Galatasaray: 3 - 0
Fenerbahçe seriye galibiyetle başladı.Diğer Sporlar - 27 Nisan 2017 19:49
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