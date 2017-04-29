Fenerbahçe, Vestel Venüs Sultanlar Ligi 2016-2017 Sezonu Play-Off Final serisi ikinci maçında Galatasaray'ı konuk etti.
Burhan Felek Spor Salonu'nda oynanan maçın setlerini; 25-20, 25-23 ve 25-21 önde tamamlayan Sarı lacivertliler, karşılaşmayı 3-0 kazanarak seride 2-0 öne geçti.
3 maç kazananın şampiyon olacağı serinin üçüncü maçında Fenerbahçe, Burhan Felek Spor Salonu'nda 2 Mayıs Salı günü Galatasaray'a konuk olacak.
2 TRİBÜN BOŞALTILDI
Bu arada karşılaşmanın 2. seti oynanırken tribün olayları nedeniyle hakemler soyunma odasına gitti. Maça bir süre ara verilirken, sadece olay çıkartan tribünlerin boşaltılmasının ardından maç kaldığı yerden devam etti.
(DHA)
Fenerbahçe - Galatasaray: 3 - 0
Fenerbahçe, Galatasaray'ı 3-0 yenerek seriyi 2 - 0'a getirdi.Diğer Sporlar - 29 Nisan 2017 19:26
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