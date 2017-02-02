Fenerbahçe haberin zirvesinde!

Süper Ligde ara transfer dönemi ve lige verilen kısa ara sona ererken, takımlar ile ilgili haberlerin spor sayfalarına yansımaları ve Ocak ayı haber sıralaması belli oldu.

Spor - 02 Şubat 2017 10:54
Fenerbahçe haberin zirvesinde!
Medya Takip Ajansı Interpress tarafından hazırlanan “Süper Lig Ocak Ayı Haber Durumu” raporuna göre, son haftalarda aldığı kötü sonuçlarla bir anda zirvenin gerisine düşmesinin yanı sıra başkan Aziz yıldırım’ın yaptığı açıklamalarla da gündem olan Fenerbahçe yazılı basında hakkında çıkan toplam 10 bin 175 haberle ilk sırada yer aldı. İkinci sırada hocası dahil sürekli eleştirilse de ligde şampiyonluk yarışını sürdüren Galatasaray yer alırken, geçtiğimiz ay Sarı Kırmızılılar ile ilgili yazılı basına 9 bin 543 haber yansıdığı saptandı. Oynadığı futbol ve yaptığı flaş transferlerle öne çıkan lider Beşiktaş, haber sıralamasında ise üçüncü sırada yer aldı. Kara Kartalların Ocak ayında yazılı basında toplam 9 bin 487 haberle gündemde yer aldığı tespit edildi. Ara transfer döneminde kadrosuna kattığı futbolcularla ikinci yarıya fırtına gibi bir başlangıç yapan Trabzonspor ile ilgili ise geçen ay yazılı basında 9 bin 188 haber çıktığı belirlendi.

Interpress’in hazırladığı “Süper Lig Ocak Ayı Haber Durumu” raporuna göre, ligdeki takımların haber sıralaması ve bir ay boyunca haklarında çıkan haber sayıları şöyle;


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Bağlantılar: Fenerbahçe

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