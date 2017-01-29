Fenerbahçe, Kayseri'de yıkıldı!

Futbol - 29 Ocak 2017 21:11

KAYSERİSPOR 6 yıl sonra kendi saha ve seyircisi önünde Fenerbahçe'yi 4-1 mağlup ederek puanını 16'ya çıkarttı.11 dakikada Kayserispor'un Porto'dan transfer ettiği Varela, Fenerbahçe ceza alanına sokuldu. Çaprazdan şutu kalece Volkan'da kaldı.17 dakikada Deniz Türüç'ün ceza alanındaki kafa şutu cılız kalınca top kaleci Volkan Demirel'in ellerinde kaldı.23. dakikada Liens'in ortasında Kayserispor ceza sahası karıştı. Fernandao'nun kafa şutunu kaleci Ali Ahamada güçlükle uzaklaştırdı.25 dakikada Mehmet Topal'ın şutu yan kale direğinin hemen yanından avuta gitti.32. dakikada Deniz Türüç'ün sert şutu şutu kaleci Volkan'dan döndü. Umut Bulut kaleci Volkan'dan dönen topu filelerle buluşturdu: 1-0.41 dakikada Fenerbahçe'den Salih'in ortasıyla buluşan Mehmet Topal düzgün vurdu: 1-1.52 dakikada Fenerbahçeli Alper ve Mehmet Topal'ın şutlarının ardından Fernandao'nun şutu defans oyuncularından döndü.70. dakikada Varela,topu sola attı. Güray kaleci Volkan'ın altından topu ağlara bıraktı: 2-1.88 dakikada Güray'ın çaprazdan kaleye parelel ortasına Wellinton sadece dokundu: 3-1.90+4'de Güray serbest vuruşta yaklaşık 30 metreden skoru 4-1 yapan golü atarak, maça damgasını vurdu