Fenerbahçe-Krasnodar karşılaşması saat kaçta, hangi kanalda?

Fenerbahçe, Rus temsilci Krasnodar karşısında tur peşinde. Maç bu akşam 20:00'da Fenerbahçe Ülker Stadı'nda...

Futbol - 22 Şubat 2017 13:36
Fenerbahçe-Krasnodar karşılaşması saat kaçta, hangi kanalda?
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu rövanş maçında bugün saat 20:00'da Ülker Stadyumu'ndan Rusya'nın Krasnodar takımını konuk edecek. İlk maçı deplasmanda 1-0 kaybeden temsilcimiz bu akşam tur için mücadele verecek.

Fenerbahçe, rövanş karşılaşmasıyla birlikte Avrupa kupalarındaki 216. maçına çıkacak. Avrupa kupalarındaki 42. sezonunu geçiren sarı lacivertli takım, geride kalan 214 maçta 80 galibiyet, 43 beraberlik, 92 mağlubiyet alırken; 269 gol atıp, 319 gol yedi.

FENERBAHÇE-KRASNODAR KARŞILAŞMASI HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe-Kranodar karşılaşması bu akşam Türkiye saati ile saat 20:00'de Tivibu Spor 2 kanalından naklen yayınlanacak.
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