Fenerbahçe-Krasnodar maçının hakemi...

(DHA) - Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda 22 Şubat Çarşamba günü Rusya'nın Krasnodar takımıyla oynayacağı rövanş maçını, Polonya Futbol Federasyonu'ndan Pawel Raczkowski yönetecek.

Futbol - 20 Şubat 2017 14:57

Ülker Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak Fenerbahçe-Krasnodar mücadelesinde görev yapacak Raczkowski'nin yardımcılıklarını, aynı ülkeden Tomasz Listkiewicz ile Michal Obukowicz yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Radoslaw Siejka olacak.

YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.