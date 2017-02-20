Fenerbahçe-Krasnodar maçının hakemi...
(DHA) - Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda 22 Şubat Çarşamba günü Rusya'nın Krasnodar takımıyla oynayacağı rövanş maçını, Polonya Futbol Federasyonu'ndan Pawel Raczkowski yönetecek.Futbol - 20 Şubat 2017 14:57
Ülker Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak Fenerbahçe-Krasnodar mücadelesinde görev yapacak Raczkowski'nin yardımcılıklarını, aynı ülkeden Tomasz Listkiewicz ile Michal Obukowicz yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Radoslaw Siejka olacak.
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Bağlantılar: Fenerbahçe, Krasnodar
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