Fenerbahçe maçına Norveçli hakem!

Sturm Graz - F.Bahçe maçının hakemi belli oldu...

Spor - 24 Temmuz 2017 13:33

UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında, 27 Temmuz Perşembe günü Sturm Graz ile Fenerbahçe arasında oynanacak mücadelenin hakemleri açıklandı.



Karşılaşmayı Norveçli Ola Hobber Nilsen yönetecek. Nielsen'in yardımcılıklarını aynı ülkeden Tom Harald Grønevik ve Geir Isaksen yapacak. Mücadelenin 4. hakemi ise Kai Erik Steen.



Kaynak:DHA

YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.