Fenerbahçe- Partizani Tirana maçı hangi kanalda saat kaçta?

Süper Lig’de şampiyonluk hedefleyen, Avrupa Ligi’nde ise grubundan lider çıkarak yoluna devam eden Fenerbahçe, teve2 ekranlarında seyircisiyle buluşuyor.

Futbol - 10 Ocak 2017 10:50
Fenerbahçe- Partizani Tirana maçı hangi kanalda saat kaçta?
Advocaat yönetiminde yakaladığı çıkışı sürdürmek isteyen sarı lacivertliler, ligin ikinci yarısına Antalya’da oynayacağı maçla hazırlanacak.

Fenerbahçe sınavını Arnavutluk Ligi’nde zirveye oynayan Partizani Tirana karşısında verecek.

Fenerbahçe – Partizani Tirana maçı 11 Ocak çarşamba saat 19.45’de naklen ve sadece teve2’de.


Yayın Günü : 11 Ocak Çarşamba/ 2017
Yayın Saati :19.45
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