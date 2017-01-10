Advocaat yönetiminde yakaladığı çıkışı sürdürmek isteyen sarı lacivertliler, ligin ikinci yarısına Antalya’da oynayacağı maçla hazırlanacak.
Fenerbahçe sınavını Arnavutluk Ligi’nde zirveye oynayan Partizani Tirana karşısında verecek.
Fenerbahçe – Partizani Tirana maçı 11 Ocak çarşamba saat 19.45’de naklen ve sadece teve2’de.
Yayın Günü : 11 Ocak Çarşamba/ 2017
Yayın Saati :19.45
Fenerbahçe- Partizani Tirana maçı hangi kanalda saat kaçta?
Süper Lig’de şampiyonluk hedefleyen, Avrupa Ligi’nde ise grubundan lider çıkarak yoluna devam eden Fenerbahçe, teve2 ekranlarında seyircisiyle buluşuyor.Futbol - 10 Ocak 2017 10:50
YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.
Bağlantılar: Partizani Tirana, Fenerbahçe
FUTBOL HABERLERİ
- FIFA'dan Dünya Kupası için flaş karar
- Galatasaray Arabistan'da dağıldı!
- Trabzonspor'da 3 ayrılık
- Garry Rodrigues Galatasaray'da!
- Antalyaspor Eto'o için kararını verdi
- Matej Mitrovic, resmen Beşiktaş'ta! İşte ücreti
- Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın yeni transferleri İstanbul'da
- Matej Mitrovic, Beşiktaş'ta!
- Galatasaray'da yaprak dökümü
- Beşiktaş Babel'i KAP'a bildirdi!