Fenerbahçe seriyi 2-2'ye getirdi

Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi play-off final serisi dördüncü maçında Yakın Doğu Üniversitesi'ni 79 - 72 yenen Fenerbahçe, seriyi 2-2'ye getirdi.

Basketbol - 14 Mayıs 2017 17:16
Fenerbahçe seriyi 2-2'ye getirdi
Fenerbahçe Ülker Sports Arena Metro Enerji Salonu'nda oynanan maçı Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu da izledi.

Final serinin 5. ve son maçı 17 Mayıs Çarşamba günü oynanacak. Şampiyonun belli olacağı bu maç Yakın Doğu Üniversitesi'nin ev sahipliğinde Caferağa Spor Salonu'nda oynanacak.


Kaynak: DHA
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