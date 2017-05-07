Fenerbahçe taraftarı Vodafone Arena'ya ulaştı

Kadıköy Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Stadı çevresinde toplanan sarı lacivertli taraftarlar polis korteji ile Vodafone Arenaya geldiler. Yaklaşık 2000 kadar Fenerbahçe taraftarının bulunacağı Vodafone Arena'da.

Spor - 07 Mayıs 2017 17:10
Beşiktaş derbisi için Şükrü Saracoğlu Stadı'nın önünden otobüslere bindirilen sarı-lacivertli taraftarlar polis eşliğinde Vodafone Arena'ya ulaştı. Yaklaşık 2000 kadar Fenerbahçe taraftarının geldiği Vodafone Arenada taraftarların stada girişi sırasında zaman zaman arbede yaşandı.

Öte yandan Fenerabehçeli taraftar arasında bulunan Medipol Başakşehir formalı bir taraftar dikkat çekti.

KAYNAK: DHA
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Bağlantılar: Fenerbahçe, Beşiktaş

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