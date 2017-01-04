Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın yeni transferleri İstanbul'da
Ocak ayı transfer dönemi hızlı giren Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın kadrosuna kattıkları iki futbolcu İstanbul'a geldi.
Futbol - 05 Ocak 2017 02:01
Fenerbahçe'nin Shakhtar Donetsk'ten transfer ettiği, Oleksandr Karavaev İstanbul'a geldi.
Zorya forması altında gösterdiği performans ve Fenerbahçe'ye karşı Avrupa Ligi'nde oynadığı maçlardaki etkili oyunuyla sarı-lacivertli ekibin transfer listesine giren Oleksandr Karavaev, İstanbul'a geldi.
Beşiktaş'ın transfer görüşmelerine başladığı Hırvat futbolcu Matej Mitrovic, sürpriz biçimde gece yarısı İstanbul'a geldi.
Tarifeli uçakla Zagrep'ten Atatürk Havalimanı'na gelen genç stoperi, kulüp yetkilileri karşıladı.
YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.