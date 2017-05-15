Fenerbahçe, sözleşmesi biten futbolcuları ile sözleşmeleri yenilemeye başladı.
Edinilen bilgiye göre ilk imza Hasan Ali Kaldırım'a attırıldı. Bugün hazırlanan sözleşme ile Hasan Ali 3 yıl daha sarı-lacivertli formayı giyecek. Kaleci Volkan Demirel de takımda kalıyor ve 2 yıllık anlaşma yapılacak.
Lens'in ise transferinin önümüzdeki hafta sonlandırılacağı ifade edildi.
Kaynak: DHA
Fenerbahçe'de 2 imza birden
Fenerbahçe'de Hasan Ali ve Volkan Demirel sözleşme yeniledi.Spor - 15 Mayıs 2017 17:11
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