Fenerbahçe'de 2 imza birden

Fenerbahçe'de Hasan Ali ve Volkan Demirel sözleşme yeniledi.

Spor - 15 Mayıs 2017 17:11
Fenerbahçe'de 2 imza birden
Fenerbahçe, sözleşmesi biten futbolcuları ile sözleşmeleri yenilemeye başladı.

Edinilen bilgiye göre ilk imza Hasan Ali Kaldırım'a attırıldı. Bugün hazırlanan sözleşme ile Hasan Ali 3 yıl daha sarı-lacivertli formayı giyecek. Kaleci Volkan Demirel de takımda kalıyor ve 2 yıllık anlaşma yapılacak.

Lens'in ise transferinin önümüzdeki hafta sonlandırılacağı ifade edildi.

Kaynak: DHA
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