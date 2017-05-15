Fenerbahçe'de 2 imza birden

Fenerbahçe'de Hasan Ali ve Volkan Demirel sözleşme yeniledi.

Spor - 15 Mayıs 2017 17:11

Fenerbahçe, sözleşmesi biten futbolcuları ile sözleşmeleri yenilemeye başladı.



Edinilen bilgiye göre ilk imza Hasan Ali Kaldırım'a attırıldı. Bugün hazırlanan sözleşme ile Hasan Ali 3 yıl daha sarı-lacivertli formayı giyecek. Kaleci Volkan Demirel de takımda kalıyor ve 2 yıllık anlaşma yapılacak.



Lens'in ise transferinin önümüzdeki hafta sonlandırılacağı ifade edildi.



Kaynak: DHA

YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.