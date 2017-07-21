Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklama şöyle;
Kulübümüz, Cagliari'de forma giyen sağ bek Mauricio Isla ve kulübü ile yapılan görüşmeler sonucunda, futbolcunun kulübümüze transferi konusunda her konuda anlaşma sağlamıştır.
29 yaşındaki sağ bek ile 3 yıllık sözleşme imzalanmıştır.
Şilili futbolcu Mauricio Isla ile imzalanan sözleşmenin camiamıza hayırlı olmasını diliyor, futbolcumuza Çubuklu ile başarı ve şampiyonluklar diliyoruz.
Futbolcumuz Mauricio Isla'nın imza törenine dair detaylar önümüzdeki günlerde duyurulacaktır."
Kaynak:DHA
Fenerbahçe'de Mauricio Isla 3 yıllık imzayı attı
Fenerbahçe Kulübü, Cagliari'de forma giyen Şilili sağ bek Mauricio Isla ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.Futbol - 21 Temmuz 2017 13:40
YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.
Bağlantılar: Fenerbahçe, Mauricio Isla
FUTBOL HABERLERİ
- Fenerbahçe'nin rakibi belli oldu!
- Galatasaray 1-1 Östersunds
- Cenk Gönen, resmen Malaga'da
- Şampiyonlar Ligi'nde günün maçları sonuçlandı!
- Semih Kaya ilk antrenmanına çıktı
- Fenerbahçe - Athletic Bilbao: 0 - 0
- Galatasaray'da Mariano 3 yıllık imzayı attı
- Burak Yılmaz, Trabzonspor'a geri döndü!
- Wesley Sneijder, Galatasaray'dan ayrıldı!
- Semih Kaya, Sparta Prag formasını giydi