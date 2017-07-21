Fenerbahçe'de Mauricio Isla 3 yıllık imzayı attı

Futbol - 21 Temmuz 2017 13:40

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklama şöyle;Kulübümüz, Cagliari'de forma giyen sağ bek Mauricio Isla ve kulübü ile yapılan görüşmeler sonucunda, futbolcunun kulübümüze transferi konusunda her konuda anlaşma sağlamıştır.29 yaşındaki sağ bek ile 3 yıllık sözleşme imzalanmıştır.Şilili futbolcu Mauricio Isla ile imzalanan sözleşmenin camiamıza hayırlı olmasını diliyor, futbolcumuza Çubuklu ile başarı ve şampiyonluklar diliyoruz.Futbolcumuz Mauricio Isla'nın imza törenine dair detaylar önümüzdeki günlerde duyurulacaktır."Kaynak:DHA