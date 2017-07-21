Fenerbahçe'de Mauricio Isla 3 yıllık imzayı attı

Fenerbahçe Kulübü, Cagliari'de forma giyen Şilili sağ bek Mauricio Isla ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Futbol - 21 Temmuz 2017 13:40
Fenerbahçe'de Mauricio Isla 3 yıllık imzayı attı
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklama şöyle;

Kulübümüz, Cagliari'de forma giyen sağ bek Mauricio Isla ve kulübü ile yapılan görüşmeler sonucunda, futbolcunun kulübümüze transferi konusunda her konuda anlaşma sağlamıştır.

29 yaşındaki sağ bek ile 3 yıllık sözleşme imzalanmıştır.


Şilili futbolcu Mauricio Isla ile imzalanan sözleşmenin camiamıza hayırlı olmasını diliyor, futbolcumuza Çubuklu ile başarı ve şampiyonluklar diliyoruz.

Futbolcumuz Mauricio Isla'nın imza törenine dair detaylar önümüzdeki günlerde duyurulacaktır."

Kaynak:DHA
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