Fenerbahçe'de Şener şoku!

Çaykur Rizespor maçında sakatlanan Şener'in 3 hafta sahalardan uzak kalacağı açıklandı.

Futbol - 01 Mayıs 2017 16:42
Fenerbahçe'de Şener şoku!
Fenerbahçe'de futbolcu Şener Özbayraklı'nın çekilen MR'ı sonucu sol üst arka adalesinde ikinci derece yırtık tespit edildi. Tedavisine başlandığı açıklanan sağ bek oyuncusu, Beşiktaş derbisinde forma giyemeyecek.

Bu arada kaleci Fabiano'nun ön çapraz bağ ameliyatını Porto'da olmasına karar verildi. Brezilyalı oyuncu, özel işlerini tamamladıktan sonra Portekiz'e gidecek.

Kaynak: DHA
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