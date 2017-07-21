Fenerbahçe'den Denizli'ye "1907 okul, 1907 pota" projesi

Fenerbahçe Spor Kulübü'nün Çocuk ve Gençlik Kulübü tarafından yürütülen, "1907 okul, 1907 pota" projesi, Denizli'nin Babadağ İlçesi'nde başladı.

Basketbol - 21 Temmuz 2017 18:09
Fenerbahçe'den Denizli'ye "1907 okul, 1907 pota" projesi
Çocuklara basketbol sevgisi aşılamak ve kötü alışkanlıklardan uzak durmasını engellemek amacıyla başlatılan projenin açılış töreni, Atatürk Ortaokulu'nda yapıldı. Açılış öncesi okulun çevresi Fenerbahçe bayraklarıyla donatıldı. Proje kapsamında okul bahçesine 2 pota yerleştirildi. Açılış törenine, Babadağ Belediye Başkanı Salim Demirezen, Denizli Ticaret Odası Başkanı Müjdat Keçeci, ünlü tekstilci Ahmet Nazif Zorlu, Denizli Genç İşadamları Derneği Başkanı Melek Sözkesen, Babadağ Sanayici ve İşadamları Derneği Başkanı Selim Kasapoğlu ve sarı lacivertli taraftarlar katıldı.


Fenerbahçe'nin basketbolda tarihinin en büyük başarına imza atarak elde ettiği Euroleuge'deki şampiyonluk kupası da Babadağ'a getirildi, Atatürk Ortaokulu bahçesine kurulan alanda sergilendi. Taraftarlar, şampiyonluk kupasıyla bol bol fotoğraf çektirdi. Düzenlenen açılış törenine katılanlara, ilçenin meşhur keşkeği de ikram edildi. Denizli Fenerbahçeliler Platformu Başkanı Emrah Tümay, projenin Denizli'den başlamasının kendileri için oldukça önemli olduğunu belirterek, "Projenin startını Babadağ ilçesinde verdik. "1907 okul, 1907 pota" projesi, Türkiye'de basketbol sevgisin arttırmak ve çocukları kötü alışkanlıklardan uzak tutmak için başlatıldı. İlk defa Denizli'de başlıyor olması, Türkiye'ye gelen en büyük basketbol kupasının Denizli'ye gelmesi de bizim için ayrı bir mutluluk oldu" dedi.

Kaynak:DHA
YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.

PAYLAŞ

  • Bunu Facebook'da paylaş!
  • Bunu Tweet'le!
  • Bunu Google Plus'ta paylaş!
  • Bunu Pinterest'te paylaş!

YORUMLAR

Üye Girişi Yap

İsim

E-posta

Yorumunuz

BAKMADAN GEÇME

  • Fulden Uras’ın acı günü
  • Işıl Reçber'in bikini önlemi!
  • Gülşen'den Demet Akalın isyanı: Yine mi!
  • Beren Saat'in yeni dizisi hangi kanalda yayınlanacak?
  • Miranda Kerr'in düğününden ilk kareler..

Fulden Uras’ın acı günü

BASKETBOL HABERLERİ

  • Fenerbahçe'ye ABD'li pivot
  • Marko Guduric İstanbul'da
  • 12 Dev Adam parkeye indi
  • Udoh, Fenerbahçe'ye veda etti
  • Hardy ve Hendrix Galatasaray'da
  • Udoh, Utah Jazz'da!
  • Banvıt ABD'li Jake'le anlaştı
  • Bogdanovic'e FB'den teşekkür
  • Mellı sağlık kontrolünden geçti
  • Potada gruplar belli oldu

EN ÇOK TIKLANANLAR

  • Gamze Özçelik ve Uğur Pektaş yeniden bir arada
  • Hande Erçel tatilde ama...
  • Acun Ilıcalı'dan düğün itirafı!
  • Acun Ilıcalı'dan 3 Adam'a bir şans daha!
  • Acılı baba Eşref Kolçak'tan ilk sözler
  • Harun Kolçak'ın sosyal medyada dolaşan vasiyeti gerçek mi?
  • Reytinglerin galibi hangisi oldu?
  • Senem Kuyucuoğlu’ndan cesur paylaşım!
Gamze Özçelik ve Uğur Pektaş yeniden bir arada