Fenerbahçe'den Denizli'ye "1907 okul, 1907 pota" projesi

Basketbol - 21 Temmuz 2017 18:09

Çocuklara basketbol sevgisi aşılamak ve kötü alışkanlıklardan uzak durmasını engellemek amacıyla başlatılan projenin açılış töreni, Atatürk Ortaokulu'nda yapıldı. Açılış öncesi okulun çevresi Fenerbahçe bayraklarıyla donatıldı. Proje kapsamında okul bahçesine 2 pota yerleştirildi. Açılış törenine, Babadağ Belediye Başkanı Salim Demirezen, Denizli Ticaret Odası Başkanı Müjdat Keçeci, ünlü tekstilci Ahmet Nazif Zorlu, Denizli Genç İşadamları Derneği Başkanı Melek Sözkesen, Babadağ Sanayici ve İşadamları Derneği Başkanı Selim Kasapoğlu ve sarı lacivertli taraftarlar katıldı.Fenerbahçe'nin basketbolda tarihinin en büyük başarına imza atarak elde ettiği Euroleuge'deki şampiyonluk kupası da Babadağ'a getirildi, Atatürk Ortaokulu bahçesine kurulan alanda sergilendi. Taraftarlar, şampiyonluk kupasıyla bol bol fotoğraf çektirdi. Düzenlenen açılış törenine katılanlara, ilçenin meşhur keşkeği de ikram edildi. Denizli Fenerbahçeliler Platformu Başkanı Emrah Tümay, projenin Denizli'den başlamasının kendileri için oldukça önemli olduğunu belirterek, "Projenin startını Babadağ ilçesinde verdik. "1907 okul, 1907 pota" projesi, Türkiye'de basketbol sevgisin arttırmak ve çocukları kötü alışkanlıklardan uzak tutmak için başlatıldı. İlk defa Denizli'de başlıyor olması, Türkiye'ye gelen en büyük basketbol kupasının Denizli'ye gelmesi de bizim için ayrı bir mutluluk oldu" dedi.Kaynak:DHA