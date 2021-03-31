Fenerbahçeli Ozan Tufan evlendi!

Fenerbahçe ve A Milli Takım'ın yıldız futbolcusu Ozan Tufan, nişanlısı Rojin Haspolat ile dünya evine girdi. Çırağan Sarayı'nda gerçekleşen düğün törenine koronavirüs salgını sebebiyle kısıtlı sayıda davetli katıldı. Çiftin nikah şahitliğini Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile teknik sorumlu Emre Belözoğlu yaptı.Fenerbahçe Kulübü, Rojin-Ozan Tufan çiftine 19.07 ayar alyans hediye etti.