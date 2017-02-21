Fenerbahçe'nin rakibi Krasnodar İstanbul'a geldi

(DHA) - FENERBAHÇE'NİN UEFA Avrupa Ligi son 32 turu rövanş maçında yarın konuk edeceği Krasnodar, İstanbul'a geldi.

Futbol - 21 Şubat 2017 15:09
Rus temsilcisi, Sabiha Gökçen Havaalanı'na 12.45'te iniş yaparken, kafile 13.20'de alandan escort eşliğinde ayrılarak konaklayacağı otele gitti.


Rus temsilcisinde sarı kart cezasını ilk maçta çeken İsveçli savunmacı Andreas Granqvist de kadroda yer aldı.

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Bağlantılar: Fenerbahçe, Krasnodar

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