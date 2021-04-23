Fenerbahçe'nin yıldızı Sosa'nın sanat aşkı!

Ünlü futbolcu, geçtiğimiz günlerde ünlü heykeltıraş Gina Ginali’nin hayat verdiği yüzü olmayan kız koleksiyonundan özel bir parça satın aldı. Yapımı iki ay süren ve özel malzemeler kullanılarak hazırlanan heykel, renk değiştiren özelliğiyle farklı bir heykel çalışması olarak nitelendiriliyor.Gina Ginali Sosa’ya hazırladığı heykel için: “Sosa çok modern ve ince zevkleri olan bir insan. Vücudunda yer alan dövmelerin de aslında bir dışavurum olduğunu düşünüyorum. Resime ve heykele olan ilgisini bildiğim bir insana özgün bir eser ortaya çıkardığım için mutluyum” diyor.