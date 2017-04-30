Fenerbahçe'ye 3 puanı Sow getirdi

(DHA)-Fenerbahçe Süper Lig'in 29. haftasında konuk ettiği Çaykur Rizespor 2-1 mağlup ederek 3 puanı kazandı.

Futbol - 30 Nisan 2017 19:28

Maça 3. dakikada Sow'un attığı golle adeta 1-0 önde başlayan Fenerbahçe, 14. dakikada Oğuzhan Aynaoğlu'nun golüne engel olamadı. Sow uzatma anlarında bir kez daha sahneye çıkarak skoru belirledi.



7 maç aradan sonra ilk 18'e dahil olan Emenike, 68. dakikada Aatıf'ın yerine oyuna girdi. 1 dakika sonra kaleci Fabiano sakatlanınca 3. ve son oyuncu değişikliği zorunlu olarak yapıldı. Ertuğrul Taşkıran Fabiano'nun yerine kaleye geçti.



90. dakikada ikinci sarı kartı gören Saadane, 6 dakika ilave süre eklenen maçta Ç.Rizespor'u 10 kişi bıraktı.



Ligde üçüncü sırada bulunan Fenerbahçe puanını 56'ya yükseltirken küme düşme hattındaki Çaykur Rizespor 24 puanla 17'nci sırada kaldı.



MAÇTAN NOTLAR



Fenerbahçe Teknik Direktörü Advocaat, Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Çaykur Rizespor'u konuk ettikleri maçın ilk 11'inde 3'ü zorunlu 5 değişiklik yaptı.



Sarı-lacivertli takımda Volkan Demirel ve Robin van Persie sarı kart cezaları, Simon Kjaer sakatlığı nedeniyle kadroya giremezken, Ozan Tufan ve İsmail Köybaşı yedek kulübesinde oturdu. Fenerbahçe'de bu isimleri yerine kalede Fabiano Ribeiro, stoperde Roman Neustaedter, sol bekte Hasan Ali Kaldırım, orta sahada Alper Potuk, ileri uçta ise Moussa Sow forma giydi.



MEHMET TOPAL SAHAYA KAPTAN ÇIKTI, DERBİDE YOK



Fenerbahçe'de kupa maçında sakatlanan Mehmet Topal lig maçına yetişirken, Kjaer kadroda yer almadı.



Adalesinde ağrılar bulunan ve cuma günü antrenmana çıkmayan Mehmet dün ise takımla çalışmıştı ve Rize karşısına kaptan olarak sahaya çıktı. Ancak 90+1'de sarı kart gören Mehmet Topal, Beşiktaş derbisinde cezalı duruma düştü.



Medipol Başakşehir maçının ilk yarısında sol üst adalesinde zorlanma nedeniyle oyundan çıkan Kjaer ise Çaykur Rizespor maçına yetiştirilemedi.



Fenerbahçe'de Kjaer'in diğer sakat futbolcular Gregory van der Wiel, Jose Fernandao ile migren rahatsızlığı bulunan Volkan Şen ve sarı kart cezalılarıVolkan Demirel ile Van Persie'nin yanı sıra Oleksandr Karavaiev, kadroda bulunmadı.



SOW 2 AY SONRA VE 2 GOLLE DÖNDÜ



Fenerbahçe'nin Senegalli forveti Sow, ligde 2 ayı aşkın bir süre sonra ilk 11'de forma şansı buldu. Van Persie'nin cezası nedeniyle forma giyen Sow, son olarak ligde 26 Şubat'ta oynanan 22. hafta maçında Gaziantepspor karşısında ilk 11'de oynamıştı.



EMENİKE VE STOCH LİGDE 7 MAÇ SONRA KADRODA, EMENİKE 68'DE AATIF'IN YERİNE OYUNA GİRDİ



Fenerbahçe'nin Nijeryalı futbolcusu Emmanuel Emenike ile Slovak kanat oyuncusu Miroslav Stoch, Süper Lig'de 7 maç sonra 18 kişilik kadroya dahil edildi. Geçen yıl aralık ayında kadro dışı bırakılan ancak şubat ayında yeninde takımla çalışmalara başlayan Emenike, affedildikten sonra Süper Lig'de



sadece 19 Şubat'taki Kasımpaşa maçında 18 kişilik kadroya dahil edilmişti. Ligde son olarak 20 Kasım'daki Galatasaray derbisinde forma şansı bulan Emenike, UEFA Avrupa Ligi'nde 16 Şubat'ta oynanan Krasnodar maçından sonra ise bir daha teknik direktör Advocaat'tan süre alamadı.



Rize karşısında 7 maç aradan sonra ilk 18'e dahil olan Emenike, 68. dakikada Aatıf'ın yerine oyuna girdi.



Stoch ise Kasımpaşa maçında ilk 11'de forma giydikten sonra lig ve kupada hiçbir maçta 18 kişilik kadroya dahil edilmemişti.



KAYNAK: DHA

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