Fenerbahçe'ye ABD'li pivot

Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, WNBA ekiplerinden New York Liberty’de forma giyen Kia Vaughn’ı renklerine bağladı.

Basketbol - 19 Temmuz 2017 13:22

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe Kadın Basketbol takımı, 2017-2018 basketbol sezonu için anlaşma sağlanan Kia Vaughn ile kadrosunu güçlendirdi.



1 metre 93 santim boyundaki Pivot, yeni sezondan itibaren Fenerbahçe’nin başarısı için mücadele edecek. Sarı-lacivertli kulüp yaptığı açıklamada, "Kia Vaughn’a Fenerbahçe’ye hoş geldin diyor, yarıştığı ‘her kulvarda’ şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe Kadın Basketbol takımımızda başarılar diliyoruz" ifadelerini kullandı.



KİA VAUGHN KİMDİR?



24 Ocak 1987 New York doğumlu ve 1 metre 93 santim boyundaki Kia Vaughn, ilk olarak 2005 yılında WBCA Liselerarası America karmasına seçildi. Aynı yıl içerisinde de ‘New York Eyaleti Gatorade Yılın Kadın Basketbolcusu’ ödülüne layık görülen Vaughn, 2006 yılında ABD U20 milli takımına seçilerek, U20 Championship’te şampiyonluk gururu yaşadı.



2007 yılında, Rutgers Üniversitesi forması ile NCAA’de Doğu Konferansı Şampiyonluğu yaşayan başarılı basketbolcu, finalde ise ikincilik ile yetindi.



2009 yılına gelindiğinde WBNA takımlarından New York Liberty tarafından 8. sıradan draft edilen Kia Vaughn, bu takımda 2009-2012 yılları arasında forma giydi. Bu süre zarfında önemli başarılar elde eden Vaughn, 2011 yılında WNBA’in en çok gelişim gösteren oyuncusuna verilen “WNBA Most Improved Player” ödülünü kişisel kariyerine ekledi.



2013-2016 yıllarında Washington Mystics forması da taşıyan Kia Vaughn, Euroleague Women tecrübesini 2012-2016 yılları arasında yaşadı. Tecrübeli Pivot, USK Prague ile 2013, 2014, 2015 ve 2016 yıllarında Çekya Ligi ve 2015 yılında da Euroleague Women ve Europe Super Cup şampiyonlukları kazandı. Kia Vaughn, 2012 yılından bu yana Çekya pasaportu taşımaktadır.



OYNADIĞI TAKIMLAR:



WNBA:



2009-2012 New York Liberty



2013-2016 Washington Mystics



2017 - New York Liberty



Euroleague Women:



2012-2016 USK Prague



Draft: 2009, 1. Round 8. Sıra (New York Liberty)

