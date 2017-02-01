Fenerbahçe'ye bir iyi bir kötü haber!

Fenerbahçe'de Volkan Şen Beşiktaş derbisine yetişemiyor. Sow ise derbide sahada..

Spor - 01 Şubat 2017 17:08
Fenerbahçe'ye bir iyi bir kötü haber!
Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turunda Vodafone Arena'da Beşiktaş ile yapacağı maçın hazırlıklarını bugün öğle saatlerinde Can Bartu Tesisleri'nde basanı kapalı yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Teknik Direktör Dirk Advocaat yönetiminde saat 12:00'da başlayan antrenman 1 saat 20 dakika sürdü. Koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenman; dar alanda gerçekleştirilen pas organizasyonlarıyla sürdü ve yine dar alanda yapılan çift kale maçlarla tamamlandı.

Volkan Şen önce takımla çalışırken antrenmanın ikinci bölümünde bireysel çalışmasına devam etti. Ozan Tufan ise takımla çalıştı. Advocaat'ın Ozan'ı yedek soyundurması, Volkan'ı ise maç kadrosuna almaması bekleniyor.

Öte yandan Senegal'in Afrika Kupası'ndan elenmesi Sow'un İstanbul'a erken dönmesine araç oldu. Golcü oyuncunun Beşiktaş'a karşı forma giymesi yüksek ihtimal.

Fenerbahçe, Beşiktaş maçının hazırlıklarını 2 Şubat Perşembe günü Can Bartu Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla sürdürecek.

Kaynak:DHA
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