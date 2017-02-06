Fenerbahçe'ye tesislerde coşkulu karşılama

Futbol - 06 Şubat 2017 10:49

Fenerbahçe'yi taşıyan takım otobüsü, yaklaşık 50 kadar taraftarların yoğun sevgi gösterileri altında Can Bartu Tesisleri'ne giriş yaptı."İşte taraftar, işte şampiyon" şeklinde tezahürat yapan Sarı-lacivertli taraftarlar, Van Persie'ye sevgi gösterilerinde bulunurken, kaleci Volkan Demirel de coşkulu taraftarı selamladı.Bu arada kafasına isabet eden sert cisimle yaralanan Hasan Çetinkaya da, otobüsün ön koltuğunda yer aldı.