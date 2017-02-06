Fenerbahçe'ye tesislerde coşkulu karşılama

(DHA)-Ziraat Türkiye Kupası maçında deplasmanda Beşiktaş'ı 1 - 0 yenerek çeyrek finale yükselen Fenerbahçe ekibini tesislerde taraftarları meşalelerle karşıladı.

Futbol - 06 Şubat 2017 10:49
Fenerbahçe'ye tesislerde coşkulu karşılama
Fenerbahçe'yi taşıyan takım otobüsü, yaklaşık 50 kadar taraftarların yoğun sevgi gösterileri altında Can Bartu Tesisleri'ne giriş yaptı.

"İşte taraftar, işte şampiyon" şeklinde tezahürat yapan Sarı-lacivertli taraftarlar, Van Persie'ye sevgi gösterilerinde bulunurken, kaleci Volkan Demirel de coşkulu taraftarı selamladı.

Bu arada kafasına isabet eden sert cisimle yaralanan Hasan Çetinkaya da, otobüsün ön koltuğunda yer aldı.

YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.
Bağlantılar: Fenerbahçe

PAYLAŞ

  • Bunu Facebook'da paylaş!
  • Bunu Tweet'le!
  • Bunu Google Plus'ta paylaş!
  • Bunu Pinterest'te paylaş!

YORUMLAR

Üye Girişi Yap

İsim

E-posta

Yorumunuz

FUTBOL HABERLERİ

  • Tosic'ten özür açıklaması
  • Olaylı derbi Fenerbahçe'nin
  • Kupada Aslan avı! Pektemek yaktı!
  • Altınordu'da Madrid heyecanı
  • Beşiktaş'ın Avrupa Ligi kadrosu
  • Fenerbahçe'nin Avrupa kadrosu
  • Nefes aldırmayan antrenman
  • Kupa maçlarının hakemleri
  • Emenike ve Van Der Wiel'e af
  • Ara transfer döneminde olanlar

EN ÇOK TIKLANANLAR

  • Helin Avşar, Kıvanç Tatlıtuğ paylaşımını neden sildi?
  • 'İçerde' devam edecek mi?
  • "İçerde"den nefes kesen tanıtım!
  • Bulgaristan'da zirve hatırası!
  • Mahsun Kırmızıgül'ün zararı çok büyük!
  • Burak Özçivit aşk geldi!
  • Reytinglerin galibi hangisi oldu?
  • Farah Zeynep Abdullah'tan aşk ve kavga açıklaması
Helin Avşar, Kıvanç Tatlıtuğ paylaşımını neden sildi?

EN POPÜLER HABERLER

  • Çağla Şıkel'den Emre Altuğ yorumu
  • İbrahim Kutluay'a Tuba Büyüküstün sorulunca...
  • Reytinglerin galibi hangisi oldu?
  • Kerem Bürsin'i bunaltan ilgi
  • İstanbullu Gelin 1. bölüm 1. fragmanı
  • İşte Vatanım Sensin'in Yıldız'ı Pınar Deniz'in sevgilisi
  • Caner Erkin ve Şükran Ovalı'dan 'bebek' itirafı
  • Dilara Öztunç'un bitmeyen tatili
Çağla Şıkel'den Emre Altuğ yorumu