Fenomen gelin adayı Hanife'den aşk itirafı!

Hafta içi her gün Star Tv ekranlarında yayınlanan “Zuhal Topal’la” programına (bugün) Hanife’nin şok itirafı damga vurdu.

Magazin - 14 Ocak 2017 13:34
Fenomen gelin adayı Hanife'den aşk itirafı!
Talibi ile çaya çıkan Serkan, karar anı ile stüdyodaydı. Bir süre önce yollarına ayrı devam etme kararı alan Hanife ve Serkan, bugün yine karşı karşıya geldiler. Gelin adayı Hanife’nin, bir dönem aşk yaşadığı Serkan’a olan aşk itirafı herkesi şaşkına çevirdi. Serkan da Hanife’nin bir anda gelen itirafı karşısında şoke oldu. Hanife; “Serkan’ı unutamadım. Ona haksızlık yaptım” diyerek, Serkan’dan bir şans daha istedi. Ne söyleyeceğini bilemeyen Serkan; “Hanife’nin kafasını karıştırdığını, bu konuyu hafta sonu düşünmek istediğini” söyledi. Nefesler tutuldu… Herkes hafta sonu ikili arasında neler yaşanacağını ve Serkan’ın kararını merak ediyor.

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Bağlantılar: Hanife, Zuhal Topal

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