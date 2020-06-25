Fenomen şarkı 'Cennetten Çiçek' kliplendi!

Staylingi ünlü fenomen Yeliz Yasa tarafından yapılan ve Samet Porsuk tarafından çekilen klibin bir bölümü Trabzonspor'un Onursal Başkanı Mehmet Ali Yılmaz'ın malikanesinde çekildi. Bugüne dek kimseye evini açmayan M. Ali Yılmaz, "Zehra o kadar masum, temiz ve başarılı ki ona ve prodüktörü Erol Köse ‘ye destek olmak istedim. Umarım uğurlu gelir" dedi..Bugün yayına giren klip tüm radyo ve televizyon ve dijital mecralarda yayında...1998 doğumlu. Mersin’in Mut ilçesinde doğup büyümüş. 3 kız kardeşin en büyüğü bir de annesi var. 2014 yılında babasını trafik kazasında kaybetmiş ve müziğe sarılmış. Liseyi Karaman Güzel Sanatlar Lisesi'nde okuyup devamında Kırıkkale Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik bölümüne girmiş. Bu ay mezun oluyor.. Zehra, "Rüya gibi günler... Babam vefat edince ailece kenetlendik en büyük rüyam annemi mutlu etmek onur duymasını sağlamak umarım başarırım" dedi ..Erol Köse'nin prodüktör olduğu single DMC etiketi ile yayınlandı...