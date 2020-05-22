Ferat Üngür'den yeni bir şarkı: İki Günlük Dünya

O Ses Türkiye 2019’da şampiyon olarak sesini büyük bir kitleye ulaştırmayı başaran Ferat Üngür, 2020 yılının şubat ayında yapılan ‘10 Yılın Şampiyonu’ konseptli O Ses Türkiye yarışmasını da kazanmıştı.Yarışmanın ardından çalışmalarını büyük bir hızla sürdüren Ferat, bir yıl içerisinde Murat Boz ve Seda Sayan gibi isimlerle düetlerinin de yer aldığı iki single, bir EP ve ‘Sızı’ adlı sekiz şarkılık albümünü de piyasaya sürdü.Ferat Üngür’ün yeni şarkısı ‘İki Günlük Dünya’nın sözleri ve bestesi Hirai Zerdüş’e, düzenlemesi de Hakan Bükülmez’e ait.