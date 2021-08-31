Ferhan Şensoy hayatını kaybetti!

70 yaşındaki Ferhan Şensoy uzun zamandır tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Büyük ustanın vefatı sevenlerini yasa boğdu.Usta oyuncu Ferhan Şensoy'un eski eşi Derya Baykal kötü haberi sosyal medyadan duyurdu: 'Ustamı, kızlarımın babasını kaybettik çok üzgünüz…'Ortaoyuncular hesabından yapılan açıklamada: "Tiyatromuzun kurucusu, ustamız Ferhan Şensoy’u, dün gece, bir süredir tedavi gördüğü hastanede, yapılan tüm müdahalelere rağmen kaybetmiş olmanın derin üzüntüsü içerisindeyiz. Tüm sevenlerinin başı sağ olsun…" ifadeleri kullanıldı.Babasını kaybeden Müjgan Ferhan Şensoy, 'Babam uçtu göklere…' mesajını paylaştı. Derya Şensoy ise, 'Çok ama çok üzgünüm. Seni çok seviyorum babacığım' sözleriyle acısını dile getirdi.Ferhan Şensoy'un vefatı sanat camiasında büyük üzüntüye neden oldu. Ünlü isimler usta oyuncunun ardından duygularını dile getirdi...