Usta tiyatrocu Ferhan Şensoy'un iç kanaması geçirdiği öğrenildi. Bodrum'da bulunan Şensoy'un sağlık durumuyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. [Kaynak: haberturk.com]
Ortaoyuncuları Yayınları isimli sosyal medya Twitter hesabında sanatçıya ait bir fotoğraf paylaşıldı.
Paylaşımda şöyle denildi:
ah benim güzel cahilliğim
bitmeyeceğini sanırdım karanlık olmadıkça
yaralı kalbim gürbüzdü sevişkendi
bir şehir akşamında karanlık olmadıkça
ırmak boylarında gider gelirdim
#ferhanşensoy yayına hazırladığımız #ferdeste üzerinde çalışıyor.
Ferhan Şensoy iç kanaması geçirdi!
Ünlü tiyatro oyuncusu Ferhan Şensoy'un Bodrum'da iç kanaması geçirdiği öğrenildi
01.07.2021 20:50 Magazin