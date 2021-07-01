Ferhan Şensoy iç kanaması geçirdi!

Ünlü tiyatro oyuncusu Ferhan Şensoy'un Bodrum'da iç kanaması geçirdiği öğrenildi

01.07.2021 20:50 Magazin

Ferhan Şensoy iç kanaması geçirdi! Usta tiyatrocu Ferhan Şensoy'un iç kanaması geçirdiği öğrenildi. Bodrum'da bulunan Şensoy'un sağlık durumuyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. [Kaynak: haberturk.com]


Ortaoyuncuları Yayınları isimli sosyal medya Twitter hesabında sanatçıya ait bir fotoğraf paylaşıldı.
Paylaşımda şöyle denildi:

ah benim güzel cahilliğim
bitmeyeceğini sanırdım karanlık olmadıkça
yaralı kalbim gürbüzdü sevişkendi
bir şehir akşamında karanlık olmadıkça
ırmak boylarında gider gelirdim

#ferhanşensoy yayına hazırladığımız #ferdeste üzerinde çalışıyor.
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