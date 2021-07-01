Ferhan Şensoy iç kanaması geçirdi!

Usta tiyatrocu Ferhan Şensoy'un iç kanaması geçirdiği öğrenildi. Bodrum'da bulunan Şensoy'un sağlık durumuyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. [Kaynak: haberturk.com]Ortaoyuncuları Yayınları isimli sosyal medya Twitter hesabında sanatçıya ait bir fotoğraf paylaşıldı.Paylaşımda şöyle denildi:ah benim güzel cahilliğimbitmeyeceğini sanırdım karanlık olmadıkçayaralı kalbim gürbüzdü sevişkendibir şehir akşamında karanlık olmadıkçaırmak boylarında gider gelirdim#ferhanşensoy yayına hazırladığımız #ferdeste üzerinde çalışıyor.