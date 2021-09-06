Ferhan Şensoy'un kızı Müjgan Ferhan Şensoy anne oldu!

Türk tiyatrosunun usta ismi Ferhan Şensoy, bir süredir tedavi gördüğü İstanbul Tıp Fakültesi’nde kalp damar hastalıkları ve solunum yetersizliği nedeniyle vefat etti.Perşembe günü Ses Tiyatrosu’nda yapılan tören ile son yolculuğuna uğurlanan Şensoy, sevenlerini yasa boğdu.2004 yılında boşandığı oyuncu Derya Baykal ile evliliğinden dünyaya gelen Derya ve Müjgan adında iki kızı olan usta sanatçı, dede olmak için gün sayıyordu.32 yaşındaki büyük kızı Müjgan Ferhan Şensoy, dokuz aylık hamileydi. Ancak usta sanatçı, doğumuna sayılı günler kala torunu Pera'yı göremeden yaşamını yitirdi.Alınan son dakika haberine göre, Müjgan Ferhan Şensoy bugün doğum yaptı. Cem Öget ve Müjgan Ferhan Şensoy kızlarına Pera adını verdi.Derya Baykal da torunu için yapılan hazırlık masasından bir kare paylaşıp 'Hoş geldin Pera' mesajını yazdı.(Kaynak: hurriyet.com.tr)