Ferhangi Şeyler 30. yaşında

(DHA) - USTA tiyatro oyuncusu Ferhan Şensoy'un tek kişilik oyunu "Ferhangi Şeyler", 30. yılını kutlamaya hazırlanıyor.

Kültür-Sanat - 04 Şubat 2017 17:12

Ferhan Şensoy'un 7 Mart 1987'den beri aralıksız oynadığı tek kişilik gösterisi Ferhangi Şeyler, 7 Mart Salı günü 30. yılını kutlayacak. ABD, İngiltere, Almanya, Hollanda ve İsviçre başta olmak üzere birçok ülkede de sahnelenen oyun, 30. yıldönümü olan 7 Mart Salı günü Bostancı Gösteri Merkezi'nde tiyatroseverlerin karşısına çıkacak.

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