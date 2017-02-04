Ferhangi Şeyler 30. yaşında
(DHA) - USTA tiyatro oyuncusu Ferhan Şensoy'un tek kişilik oyunu "Ferhangi Şeyler", 30. yılını kutlamaya hazırlanıyor.Kültür-Sanat - 04 Şubat 2017 17:12
Ferhan Şensoy'un 7 Mart 1987'den beri aralıksız oynadığı tek kişilik gösterisi Ferhangi Şeyler, 7 Mart Salı günü 30. yılını kutlayacak. ABD, İngiltere, Almanya, Hollanda ve İsviçre başta olmak üzere birçok ülkede de sahnelenen oyun, 30. yıldönümü olan 7 Mart Salı günü Bostancı Gösteri Merkezi'nde tiyatroseverlerin karşısına çıkacak.
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