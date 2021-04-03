Ferhat Göçer tabuları yıkmaya geliyor!

Ferhat Göçer ilk albümünü 2005 yılında çıkarmıştı. Sanatçı aradan geçen 16 senede 11 albüm daha yaptı. Ferhat Göçer şimdilerde ise 13. albümünü çıkarmak için gün sayıyor.Çalışmalarına tüm hızıyla devam eden sanatçı, genel algının inadına 13 sayısının uğuruna inanarak 13 şarkıdan oluşacak 13. albümünü 13 Mayıs’ta çıkarmaya karar verdi.Tabuları yıkmak isteyen başarılı şarkıcı, bunun ilk sinyallerini de albüm öncesi çıkardığı single'la vermiş oldu. “Sorarlarsa” isimli yeni şarkısını sevenleriyle buluşturan Ferhat Göçer'in klibi Youtube kanalında yayınlandığı andan itibaren 24 saat içinde 300.000 üzerinde izlenme alarak trend listesine girdi. Şarkı sonrası albüm için heyecanlanan Ferhat Göçer fanları klibin altını yorumlarla doldurdu. Sanatçı, Youtube kanalına gelen dört bin yoruma tek tek cevap vererek farklı bir rekora daha imza attı.Sosyal medyadan sevenleriyle sürekli etkileşimde olan ve onlarla sık sık sohbette bulunan Ferhat Göçer, Twitter'da aralarında çoğunluklu olarak hayranlarının bulunduğu 908 bin kişiyi takip ediyor. Geçtiğimiz günlerde bir sosyal medya kullanıcısı bu duruma dikkat çekerek, "Ferhat Göçer beni ve 908 bin kişiyi neden takip ediyor?" diye sordu. Göçer'in cevabı ise çok netti: "Keyfimden... Seviyorum sizi..."Şüphesiz Ferhat Göçer'in sevenlerine ve mesleğine olan bu sevgisi onu başarıya sürükleyen etkenlerden en önemlisi olabilir. Dinleyenlerine vakit ayıran ve onların sesine kulak veren sanatçının 13. albümü de merakla bekleniyor. Bakalım, Ferhat Göçer'in yeni şarkıları bizleri hangi duygulara sürükleyecek?