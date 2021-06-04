Ferhat Göçer: Yeni şarkılarım sanki sıkıntıların dışa vurumu!

Pandemi döneminde bu albüm için büyük bir titizlikle çalışan sanatçının, kariyerinin 13. Albümü olan "Bana Aşkı Yaşat’’ dokuz şarkıdan oluşuyor. 13’ün uğuruna inanan sanatçı yeni çalışmasında birbirinden değerli çalışmalar ile dikkat çekiyor.Göçer'in kendisine ait Metropol Müzik Fabrikası (MMF) etiketiyle çıkan albümdeki sekiz şarkının düzenlemesi Cenk Kandıralı, bir şarkının Milad Beheshti üstlenmiş.Bir buçuk yıl boyunca aralıksız çalıştığı albüm için heyecanlı olan ve ‘’Bana Aşkı Yaşat’’ı sevenlerin haykırışı olarak tanımlayan Ferhat Göçer aşkı ise ‘’Aşk bence ruh ve duyguların fırtınası. Sevgi, saygı ve hoşgörüyle dizginlenmesi gereken vahşi bir at bence. Bu dizginler olmadan üstüne bindiğimizde bizi uçuruma sürükler.’’ diyerek tanımladı.Birçoğu kendisine ait müzik ve sözlerin de yer aldığı albüm için Göçer duygularını ‘’Sıkıntılara güç ve moral olacak. İyi bir yol arkadaşı olacağına inanıyorum. Bu zorlu süreçte yaşadığımız sıkıntıların dışa vurumu var albümde.’’ diyerek ifade etti.Göçer’in kariyerinin 13. Albümü Bana Aşkı Yaşat’ta, anonim eser Ninna dışındaki sekiz şarkının altısı Ferhat Göçer imzası taşıyor. Sanatçı, müziğini üstlendiği Adını Tek Geçerim, Hüküm, Aşka Bi Yol ve Sabahattin Ali şiiri olan Ben Sana Vurgunum’un yanı sıra, Kadıköy isimli şarkısının hem sözlerini yazdı hem de müziğini üstlendi, Lacivert Geceler’in sözünü Yusuf Gürsel ile birlikte yazdı. Sanatçı, albümdeki diğer iddialı şarkıları Hayatın Sillesi, Yürüyorum Dikenlerin Üstünde’nin yanı sıra anonim eser Ninna’ya da sesiyle hayat verdi.Ferhat Göçer bu albümde, Şakir Askan, Zeynep Talu, Saadettin Dayıoğlu, Cenk Kandıralı, Hasan Kaplan, Neşe Seçil Tokat, Levent Gürsel gibi usta isimlerle çalıştı.