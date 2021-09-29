Ferhat Göçer'den tiyatral şölen

Müzikal etkinlik alanını dolduran sanatseverlere keyifli bir akşam yaşattı. Ferhat Göçer'in tiyatral anlatımıyla ve seslendirdiği Sabahattin Ali şarkılarıyla nostaljik şölen yaşatan müzikal gönüllere taht kurdu.Açık havanın keyifli atmosferinde düşsel bir gecenin mimarı olan Ferhat Göçer geccenin finalini ise ''Aldırma Gönül'' şarkısına yaptığı bis ile yaptı.