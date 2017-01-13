FETÖ'cülükle suçlanan isim "Vatanım Sensin"den çıkarıldı

Dedikodu - 13 Ocak 2017 20:00

FETÖ'cü olmakla suçlanan "Vatanım Sensin" dizisi senaristi Necati Şahin'in adının, dizinin son bölümünde jenerikten çıkarılması dikkat çekti. Odatv'nin bilgi almak için aradığı yapımcı şirket O3, söz konusu ismin jenerikten çıkarılmasına ilişkin sorularımıza yanıt vermekten kaçındı.Kanal D'de yayımlanan dizide senaryo ekibinde yer alan Necati Şahin, daha önce Cemaat okullarının propagandasını yapan Selam filmini yazmıştı. Bu nedenle Şahin, FETÖ'cü olmakla suçlanıyordu. Dizinin 10. bölümünde "senaryo" ekibinde adı yazan Şahin'in adı 11. bölümde yer almadı.Yapımcı şirketin, senarist Şahin'in adını sitesinden çıkarmamasıysa dikkat çekti.Kaynak:odatv.com