Feyza Aktan'dan şoke eden iddia: Özcan Deniz beni birçok kez dövdü

Feyza Aktan, fiziksel ve psikolojik şiddete maruz kaldığını iddia ederek eski eşi Özcan Deniz hakkında ‘zincirleme şekilde kasten yaralama’, ‘kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma’, ‘hakaret’ ve ‘tehdit’ suçlarından şikâyetçi olmuştu. Deniz’in birlikte oldukları dönemde kendisini aldattığını, ayrılmak istediğinde odaya kilitleyerek ölümle tehdit ettiğini öne süren Aktan, şiddete maruz kaldığını iddia etmişti. Deniz hakkında ‘yaralama’ suçundan 6 aydan 18 aya kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.Hürriyet'in haberine göre; İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi’ne açılan davada yeni bir gelişme yaşandı. Feyza Aktan ile Özcan Deniz mahkemeye değişik tarihlerde dilekçe sundu.Aktan, dilekçesinde; eski eşi Özcan Deniz tarafından birçok kez şiddete maruz kaldığını iddia ederek birden fazla kasten yaralama suçundan cezalandırılmasını talep etti.Özcan Deniz ise mahkemeye sunduğu dilekçede; Feyza Aktan’ın iddialarının herhangi bir delil ile desteklenmediğini belirterek, davanın düşürülmesini ve beraatını istedi. [Kaynak: hurriyet.com.tr]