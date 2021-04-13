Feyza Aktan, fiziksel ve psikolojik şiddete maruz kaldığını iddia ederek eski eşi Özcan Deniz hakkında ‘zincirleme şekilde kasten yaralama’, ‘kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma’, ‘hakaret’ ve ‘tehdit’ suçlarından şikâyetçi olmuştu. Deniz’in birlikte oldukları dönemde kendisini aldattığını, ayrılmak istediğinde odaya kilitleyerek ölümle tehdit ettiğini öne süren Aktan, şiddete maruz kaldığını iddia etmişti. Deniz hakkında ‘yaralama’ suçundan 6 aydan 18 aya kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.
DAVADA YENİ GELİŞME
Hürriyet'in haberine göre; İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi’ne açılan davada yeni bir gelişme yaşandı. Feyza Aktan ile Özcan Deniz mahkemeye değişik tarihlerde dilekçe sundu.
"BİRÇOK KEZ ŞİDDET UYGULADI"
Aktan, dilekçesinde; eski eşi Özcan Deniz tarafından birçok kez şiddete maruz kaldığını iddia ederek birden fazla kasten yaralama suçundan cezalandırılmasını talep etti.
İDDİALARI YALANLADI
Özcan Deniz ise mahkemeye sunduğu dilekçede; Feyza Aktan’ın iddialarının herhangi bir delil ile desteklenmediğini belirterek, davanın düşürülmesini ve beraatını istedi. [Kaynak: hurriyet.com.tr]
Feyza Aktan'dan şoke eden iddia: Özcan Deniz beni birçok kez dövdü
Eski eşi ve oğlunun annesi Feyza Aktan’a şiddet uyguladığı iddiasıyla ‘yaralama’ suçundan 1 yıl 6 aya kadar hapisle yargılanan Özcan Deniz’in davasında yeni bir gelişme yaşandı. Aktan, mahkemeye sunduğu dilekçede; ünlü sanatçının kendisini bir değil birçok kez dövdüğünü iddia etti.
13.04.2021 11:47 Magazin