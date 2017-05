Fİ'de Can Manay'a gazeteci şoku!

Magazin - 03 Mayıs 2017 22:20

"Fİ" dizisinden beklenen görüntüler ve haber geldi. Başrollerini Serenay Akkaya, Ozan Güven ve Mehmet Günsur gibi popüler isimlerin paylaştığı Fi dizisinin 2 haftadır beklenen yeni bölüm (7,8,9.) bölüm fragmanı yayınlandı.Üç bölümü arka arkaya yayınlanan Fi dizinin yeni fragmanıyla birlikte ‘Yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? Sorularına da yanıt gelmiş oldu. İşte Fi dizisinin yayınlanacak yeni bölümünde yaşanacak olan olaylar ve yeni bölümlerin yayınlanma tarihi!Fi dizisinin yeni bölümleri 19 Mayıs günü Puhu Tv ekranlarında yayınlanacak. Yeni bölümde kariyeri ve aşkı arasında bir seçim yapmak zorunda kalan Duru, zor bir karar verir. Bu karar Deniz’in ona olan aşkını görmesi için de bir fırsattır. Ancak bilmediği bir şey vardır: Deniz, sözleşmeyi feshetmesi halinde yüklü bir tazminat ödemek zorunda kalacaktır. Eğitime gitmeye karar veren Duru’nun havalimanında olduğu esnada Can Manay ise canlı yayındadır. Yayında sorulan bir soru Duru’ya olan aşkını itiraf etmesi için fırsat olacaktır. Duru her şeyi geride bırakıp yurt dışına mı gidecek? Can Manay aşk sorusuna nasıl bir cevap verecek?Özge, Can Manay hakkında gerçeklere ulaşacak mı? Tüm bu soru işaretlerinin yanıtları Fi dizisinin yeni bölümlerinden netleşecek.