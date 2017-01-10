FIFA'dan Dünya Kupası için flaş karar

FIFA'nın aldığı kararla 2026'dan itibaren Dünya Kupası 48 takımla oynanacak.

Futbol - 10 Ocak 2017 13:00

FIFA Konseyi, 2026 Dünya Kupası'nın 3'er takımlı 16 gruptan oluşmasına oybirliği ile karar verdiğini açıkladı.



Bundan önceki değişiklik ise Fransa ’98 öncesi yapılmış ve Dünya Kupası'ndaki takım sayısı 24'ten 32'ye çıkarılmıştı.

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