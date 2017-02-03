Figen Kıral gözlük alışverişinde

İstanbul cemiyet hayatının tanınmış seçkin iş adamlarından Fatih Kıral’ın eşi Figen Kıral’ı geçtiğimiz gün Akmerkez’de görüntülendi. İşte detaylar...

Alışveriş - 03 Şubat 2017 10:27
Figen Kıral gözlük alışverişinde
Her zaman mütevazı duruşu ve şık giyimi ile dikkat çeken Figen Kıral, tek başına geldiği alışveriş merkezinde giyim mağazalarını gezerek alışveriş yaptıktan sonra alt katta bulunan ünlü bir gözlük mağazasına geldi.
Özel tasarım markalarının yeni koleksiyon gözlüklerini denerken objektiflere yansıyan Figen Hanım, beğendiği modeli satın aldı.
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Bağlantılar: figen kıral, akmerkez

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