Her zaman mütevazı duruşu ve şık giyimi ile dikkat çeken Figen Kıral, tek başına geldiği alışveriş merkezinde giyim mağazalarını gezerek alışveriş yaptıktan sonra alt katta bulunan ünlü bir gözlük mağazasına geldi.
Figen Kıral gözlük alışverişinde
İstanbul cemiyet hayatının tanınmış seçkin iş adamlarından Fatih Kıral’ın eşi Figen Kıral’ı geçtiğimiz gün Akmerkez’de görüntülendi. İşte detaylar...Alışveriş - 03 Şubat 2017 10:27
YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.
Bağlantılar: figen kıral, akmerkez
ALIŞVERİŞ HABERLERİ
- "Aşktan Geriye Kalanlar" sergisi tekrar İstinyePark'ta
- Ulusoy Ailesi alışverişte
- Barış Arduç'tan hızlı alışveriş!
- Onur Büyüktopçu dizi bitince
- Çiğdem Kayalı Akmerkez’de
- Sevgililer Günü'nde muhteşem düet!
- Işıl Reçber Akmerkez'de
- Ayşe Tolga kızıyla alışverişte
- Serdar Ortaç'ın mutfak alışverişi!
- Sömestr eğlencesi Akmerkez'de