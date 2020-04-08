Fikret Kuşkan mahkemeye başvurdu: Eski eşe 2 ay ceza

Fikret Kuşkan 2009 yılında 4 yıl evli kaldığı Bahar Kerimoğlu ile yollarını ayırmıştı. Oyuncu boşandıktan 5 yıl sonra hayatını müzik öğretmeni Arsevi Özkara’yla birleştirdi. Fakat bu evlilikle birlikte eski eşiyle sorunları yeniden baş gösterdi. İkili birbirlerine karşılıklı davalar açtı. İkili arasında süren gerginlik yeni bir davaya daha konu oldu.Kuşkan, Kerimoğlu’nun kendisine gönderdiği mesajlar ve yaptığı aramalar nedeniyle İstanbul 1. Aile Mahkemesi’ne başvurarak koruma talep etti. Dava dilekçesinde, Kerimoğlu’nun Kuşkan’a psikolojik şiddet uyguladığı öne sürülerek “Kuşkan’ın aile huzuru hedef alınıyor” denildi. Mahkeme, Kerimoğlu hakkında eski eşine 2 ay yaklaşmama cezası verdi. Kerimoğlu iletişim araçlarıyla da eski eşini rahatsız edemeyecek.