Fikri Karayel'in yeni teklisi yayında!

Yoğun konser programına ve şarkı üretim sürecine devam eden sanatçı, 2020 yılında kısa aralıklarla yayınlayacağı projelerinden ilkini dinleyici ile buluşturdu. Sözü ve bestesi kendisine ait olan “Öl De Öleyim” ile hayranlarını bu defa ters köşe bir şarkı ile selamlayan Fikri Karayel, bu şarkı ile hüznün gücünü modern öğelerle birleştiriyor ve dinleyicilerine arabesk öğeler kullanmadan nasıl duygusal müzik yapılabileceğini kanıtlıyor. Şarkının düzenlemesi Tolga Erzurumlu, mix ve mastering çalışması Tarık Ceran, gitar ve yaylı tambur kayıtları başarılı müzisyen Cenk Erdoğan imzası taşıyor.Şarkının Oğuzhan Ejderoğlu yönetmenliğinde Kartepe’de çekilen video klibi yayında.Fikri Karayel; Yorumcu, besteci, söz yazarı . Bir süre Londra'da yaşayan Kıbrıslı şarkıcı küçük yaştan itibaren müzikle iç içeydi. Yaz tatillerinde buluştuğu grubu Refik ile Kıbrıs'ta düzenlenen bir organizasyonda "En İyi Beste", "En İyi Grup" ve "En İyi Yorum" ödüllerine layık görüldü. Bu deneyim ilk kayıt denemeleri için bir tetikleme oldu. "Şehit" adını verdiği ilk bestesiyle Kıbrıs listelerinde bir numaraya yükseldi. Ardından, Haluk Levent "Karagöz ve Hacivat" albümünde bu parçaya yer verdi ve Fikri Karayel ilk kez söz yazarı olarak bir albümde yer aldı. 2015 yılında DokuzSekiz müzik ile yolları kesişen Fikri Karayel "Zor Zamanlar" isimli ilk albümünü yayınladı. Bu albümde yer alan "Hayal Edemezsin" isimli şarkısı "Seni Seviyorum Adamım"isimli sinema filminin Soundtrack şarkısı oldu ve daha sonrasında bir çok dizi ve sinema filmine şarkıları ile konuk oldu. Sanatçı 2018 yılında "Yol" isimli single çalışmasını müzikseverlerle buluşturdu. Hem dinleyiciler hem de yorumcular tarafından çok sevilen bu şarkı son dönemin en çok coverlanan şarkıları arasında yer aldı. Aynı yıl içerisinde "Yorgunum Çok" isimli single çalışmasını yayımladı. Bu dönemde besteci kimliği ile de dikkat çeken Fikri Karayel, Murat Boz, Ayşe Hatun Önal gibi yorumculara da beste çalışmaları yaptı. Son olarak, 2019 yılında "Bir Şey Var" isimli single'ını dinleyicileriyle buluşturdu.