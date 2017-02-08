Yeşilçam'ın en iyi kadın oyuncularından bir tanesi olan Filiz Akın yıllar sonra sinemaya geri dönüyor.
Usta şovmen Cem Yılmaz senaryosunu yazdığı, mayısta çekeceği 'Arif ile 216'nın kadrosuna Filiz Akın'ı da dahil etti.
Cem Yılmaz, 'Arif ile 216' filminde Filiz Akın, Ozan Güven ve Zafer Algöz gibi isimlerin yanı sıra usta oyuncu Ediz Hun'a da rol verecek.
Filiz Akın, Cem Yılmaz'ın filminde
Filiz Akın, Cem Yılmaz'ın yeni filminde oynayacak.Sinema - 08 Şubat 2017 17:06
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