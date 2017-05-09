Final Four ne zaman?

Avrupa'nın en önemli basketbol turnuvasından biri olan THY Euroleague Final Four, ne zaman nerede?

Basketbol - 09 Mayıs 2017 13:58
Final Four ne zaman?
THY Euroleague Final Four, 19-21 Mayıs tarihlerinde Sinan Erdem Arena'da olacak. Sezonun en iyi 4 takımı şampiyona doğru koşacak.

Final Four'da ilk maçlar 19 Mayıs Cuma günü oynanacak. CSKA Moskova-Olympiakos maçı 17.30, Fenerbahçe-Real Madrid maçı ise 20.30'da oynanacak.


Biletler yeterli kalmadı

Fenerbahçe’de, İstanbul Sinan Erdem Spor Salonu’nun ev sahipliğinde düzenlenecek olan THY Euroleague Final Four organizasyonu öncesi bilet çılgınlığı yaşanıyor.
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Bağlantılar: Final Four

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