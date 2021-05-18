Final öncesi Çukur'a flaş transfer!

Dördüncü sezonuyla 7 Haziran akşamı büyük final yapmaya hazırlanan ‘Çukur’un oyuncu kadrosuna Sarp Akkaya dahil oldu. Koçovalı Kardeşler’in Amca’ya karşı verdiği büyük savaşta çok önemli bir yere sahip olan Şahram’a hayat verecek Akkaya, dün ilk sahnesi için sete çıktı. Ünlü oyuncunun canlandırdığı Şahram karakterinin final öncesi Çukur’da dengeleri nasıl değiştireceği şimdiden merakla bekleniyor.‘Çukur’ son 3 bölümüyle Pazartesi akşamları Show TV’de…