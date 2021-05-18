Dördüncü sezonuyla 7 Haziran akşamı büyük final yapmaya hazırlanan ‘Çukur’un oyuncu kadrosuna Sarp Akkaya dahil oldu. Koçovalı Kardeşler’in Amca’ya karşı verdiği büyük savaşta çok önemli bir yere sahip olan Şahram’a hayat verecek Akkaya, dün ilk sahnesi için sete çıktı. Ünlü oyuncunun canlandırdığı Şahram karakterinin final öncesi Çukur’da dengeleri nasıl değiştireceği şimdiden merakla bekleniyor.
‘Çukur’ son 3 bölümüyle Pazartesi akşamları Show TV’de…
Final öncesi Çukur'a flaş transfer!
Ay Yapım imzalı, Show TV’nin fenomen dizisi ‘Çukur’un büyük finaline son 3 bölüm kala oyuncu kadrosuna sürpriz bir isim dahil oldu. Başarılı oyuncu Sarp Akkaya, dizinin yeni bölümünde Cumali Amca’nın son kozu olarak gördüğü Şahram karakteriyle seyircinin karşısına çıkacak.
18.05.2021 17:46 Dizi Galeri