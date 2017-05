Fİ'nin 7. 8. 9. yeni bölümü ne zaman yayınlanacak?

"Fi"nin merakla beklenen 7. 8. 9. bölümü yayınlanmadı. Dizinin hayranlarını yeni bölümün ne zaman yayınlanacağına dair haberin gelmesini dört gözle bekliyor. Peki yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? İşte detaylar...

Puhu TV'de yayınlanan ve internet dizisi olarak hayranlarının karşısına çıkan "Fİ" dizinin yeni bölümlerinin ne zaman yayınlanacağı büyük merak konusu. Daha önceden yeni bölümlerin 28 Nisan Cuma günü yayınlanması bekleniyordu. Ancak yayınlanmadı.



Başrollerinde Serenay Sarıkaya, Ozan Güven, Mehmet Günsür, Berrak Tüzünataç ve Büşra Develi'nin paylaştığı "Fi", güçlü kadrosu ve değişik kurgusu ile izleyicilerden tam not almayı başardı.



Büyük ilgi duyulan dizi "Fİ"nin yeni bölümü Cuma günleri 3'er bölüm şeklinde yayınlanıyordu. Yeni bölüm fragmanının yayınlanmamış olması izleyicilerde 7. bölümün bu hafta yayınlanmayacağı izlenimini vermişti. "Fi"nin yeni bölümüyle 5 Mayıs Cuma günü seyirci karşısına çıkması bekleniyor.



"Fİ"NİN SON 4. 5. 6. BÖLÜMÜNDE NELER YAŞANDI?

Can Manay'ın saplantılı Duru aşkı tehlikenin sınırlarını büyütür. Duru'nun sevgilisi Deniz'in geçmişini aratmaya karar veren Can Manay Kaya'ya görev verir.



Kaya, Can Manay'ın talimatı üzerine Deniz'in geçmişini araştırmaya başlar ve Deniz'in eski aşkını bulur. Deniz'in aşkını yenide karşısına çıakrmanın planını yapan Can Manay kriz çıkarmanın peşinde düşer ve nitekim de başarılı olur. Can Manay'ın tehlikeli oyunları giderek boyutunu artırır. Duru ve Deniz'in büyük aşkı zedelenmeye başlar. Can Manay'ın Duru'yu elde etme planları kendisine göre tıkır tıkır işlerken kendisinin de büyük bir tehlike altında olduğunun farkında değildir. Can Manay'ın sırrını ortaya dökmek için varını yoğunu ortaya koyacak olan Özge, Manay'ın geçmişini açığa çıkartmak üzere çalışmalarını sürdürür.



Özge'nin en büyük adımı ise Eti'nin yanına gitmek olur.

