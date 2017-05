Fİ'nin 8. ve 9. yeni bölümleri ne zaman yayınlanacak?

Dizi - 11 Mayıs 2017 20:30

Fi’nin 8. ve 9. bölümü sabırsızlıkla bekleniyor. Peki, "Fi" yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?Yayınlandığı ilk günden itibaren internette izleneme rekoru kıran "Fi" dizisinin 8. bölümü hala yayınlanmadı. Diziyi yakından takip eden izleyiciler “Fi 8. bölüm ne zaman yayınlanacak?” diye merak ediyorlar.Başrollerinde Ozan Güven, Seranay Sarıkaya, Mehmet Günsur ve birbirinden ünlü isimleri barından "Fi" dizisinin 8. ve 9. bölümler 19 Mayıs Cuma günü yayınlanacak.Son bölümde Duru Deniz’den aldığı telefonla Amerika’ya gitmekten vazgeçmiş, Can ise geçmişte yaşandığı travmayı ekranda anlatmış, alık olduğunu belirtmişti. Can tam Amerika’ya gidecekken Eti müdahalede bulunmuştu. Yeni bölümde bu olayların ardından Deniz, Can ve Duru’yu neler bekliyor?