Fi’nin 8. ve 9. bölümü sabırsızlıkla bekleniyor. Peki, "Fi" yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?
Yayınlandığı ilk günden itibaren internette izleneme rekoru kıran "Fi" dizisinin 8. bölümü hala yayınlanmadı. Diziyi yakından takip eden izleyiciler “Fi 8. bölüm ne zaman yayınlanacak?” diye merak ediyorlar.
"Fİ" YENİ BÖLÜM NE ZAMAN YAYINLANACAK?
Başrollerinde Ozan Güven, Seranay Sarıkaya, Mehmet Günsur ve birbirinden ünlü isimleri barından "Fi" dizisinin 8. ve 9. bölümler 19 Mayıs Cuma günü yayınlanacak.
Son bölümde Duru Deniz’den aldığı telefonla Amerika’ya gitmekten vazgeçmiş, Can ise geçmişte yaşandığı travmayı ekranda anlatmış, alık olduğunu belirtmişti. Can tam Amerika’ya gidecekken Eti müdahalede bulunmuştu. Yeni bölümde bu olayların ardından Deniz, Can ve Duru’yu neler bekliyor?
Fİ'nin 8. ve 9. yeni bölümleri ne zaman yayınlanacak?
Geçtiğimiz hafta Serenay Sarıkaya'nın hayranın istediği üzerine yayınlanan 7. bölümün ardından "Fİ"nin 8. ve 9. yeni bölümün ne zaman yayınlanacağı merak konusu oldu.Dizi - 11 Mayıs 2017 20:30
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