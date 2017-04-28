Digital platform puhutv'de ilk 3 bölümü 10 milyondan fazla izlenen ve 3 bölümü daha 21 Nisan'da yayınlanan Fİ dizisi büyük bir izleyici kitlesine ulaştı. Hal böyle olunca bazı kullanıcılar sosyal medya hesaplarından diziye göndermeler yapıyor.
Bu göndermelerden ilki Ozan Güven'in hayat verdiği Can Manay karakterinin dizide sık sık su içmesi üzerine birçok kişi sosyal medyada bu duruma yönelik paylaşımlar yaptı.
Hatta Can Manay'ın su içmesine gönderme yapanlardan biri de ünlü isim Eliz Sakuçoğlu'ydu. Sakuçoğlu yaptığı paylaşımın altına, “Size de aynısı oldu mu ? Bugün fark ettim, Fi dizisinde Can Manay’ı müthiş performans ile canlandıran Ozan Güven’in su içme sahneleri o kadar beynime işlemiş ki, ondan beri günlük su tüketimim 2 kat arttı” notunu yazmıştı.
Son olarak Serenay Sarıkaya'nın canlandırdığı Duru karakterine gönderme ise Gökhan isimli bir sosyal medya kullanıcısından geldi. Kullanıcı yaptığı paylaşımla Duru'nun bale yaparken taktığı kırmızı tüye dikkat çekti.
Mühendis olduğu anlaşılan kullanıcı, şantiyede kullandığı baretine Duru karakterinin kullandığı kırmızı bir tüy ekleyerek şu mesajı yazdı: "Ya sahada herkes beyaz baretli, benim başmühendis olduğum belli olmuyor :(" diyen başmühendislerimiz için kırmızı tüy uygulamasına başladığımızı sizinle paylaşmak isterim. Teşekkürler Fi."
Paylaşımı görünce repost eden 25 yaşındaki Sarıkaya'nın gönderisi binlerce beğeni aldı.
Fi'nin başrollerini Ozan Güven, Serenay Sarıkaya, Berrak Tüzünataç, Mehmet Günsür ve Büşra Develi'nin paylaşıyor.
Kaynak: ntv.com.tr
Fİ'nin kırmızı tüyü olay oldu!
Türkiye'nin ilk digital dizileri arasında yer alan Fİ'ye sosyal medya üzerinden bir kullanıcı, Duru karakterinin kırmızı tüyüyle göndermede bulundu.Magazin - 28 Nisan 2017 18:13
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Bağlantılar: Fİ, kırmızı tüy, Serenay Sarıkaya
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