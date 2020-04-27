Fırat Çelik'in dansı sosyal medyayı salladı!

Oyuncu Fırat Çelik, yeğeniyle birlikte Atiye'nin "Salla" şarkısıyla dans etti. İkilinin eğlenceli görüntüleri sosyal medyada beğeni topladı. Fırat Çelik'in paylaşımını 700 bine yakın kişi izledi. Ayrıca videonun altı yorumlarla da doldu. Bir çok ünlü isim de videoya yorum yaptı.Enis Arıkan, "Bayıldım" yazarken, Nurgül Yeşilçay ise "Allah'ım çok iyi ya" diye yazdı.İşte o paylaşım: