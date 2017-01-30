Grafi2000 ve BKM ortak yapımıyla beyazperdeye aktarılan ““Fırıldak Ailesi Batsın Bu Orta Dünya” büyülü bir ormanın içinde tılsımlar ve çeşitli yaratıkların arasında Türk usulü bir macerayı 3 Şubat’ta sinemaya taşıyacak!
'Fırıldak Ailesi' güldürmeye geliyor!
Varol Yaşaroğlu’nun yaratıcısı olduğu, TV'de ve internette fenomen olan Fırıldak Ailesi şimdi yepyeni bir kadro ve sürpriz karakterlerle sinemada güldürecek!Sinema - 30 Ocak 2017 10:17
Türklerin Orta Dünya’da ejderhalar, büyücüler ve orklar ile giriştikleri macera 7’den 70’e herkesi eğlendirecek!
Grafi2000 ve BKM ortak yapımıyla beyazperdeye aktarılan ““Fırıldak Ailesi Batsın Bu Orta Dünya” büyülü bir ormanın içinde tılsımlar ve çeşitli yaratıkların arasında Türk usulü bir macerayı 3 Şubat’ta sinemaya taşıyacak!
Grafi2000 ve BKM ortak yapımıyla beyazperdeye aktarılan ““Fırıldak Ailesi Batsın Bu Orta Dünya” büyülü bir ormanın içinde tılsımlar ve çeşitli yaratıkların arasında Türk usulü bir macerayı 3 Şubat’ta sinemaya taşıyacak!
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