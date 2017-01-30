'Fırıldak Ailesi' güldürmeye geliyor!

Sinema - 30 Ocak 2017 10:17

Türklerin Orta Dünya’da ejderhalar, büyücüler ve orklar ile giriştikleri macera 7’den 70’e herkesi eğlendirecek!Grafi2000 ve BKM ortak yapımıyla beyazperdeye aktarılan ““Fırıldak Ailesi Batsın Bu Orta Dünya” büyülü bir ormanın içinde tılsımlar ve çeşitli yaratıkların arasında Türk usulü bir macerayı 3 Şubat’ta sinemaya taşıyacak!